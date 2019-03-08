شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: اتفاقية لتصحيح نشاط الخرسانة الجاهزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت أمانة محافظة جدة، والغرفة التجارية الصناعية في المحافظة، أمس (الخميس)، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمصانع الخرسانة الجاهزة بما يتوافق مع الاشتراطات الخاصة بها في جدة، بحضور أمين جدة صالح التركي، والأمين العام للغرفة حسن دحلان, وتتضمن بنود التعاون، التزام غرفة جدة ممثلة في «لجنة مصانع الخرسانة الجاهزة»، بتقديم التوعية اللازمة لأصحاب المصانع لتطبيق جميع الاشتراطات والآليات المنظمة لعملها، وحثهم على مراجعة الأمانة لمعالجة وتصحيح أوضاع المصانع وفقا للاشتراطات التنظيمية، على أن تتعهد المصانع وتلتزم بتطبيق جميع الإجراءات المنظمة لعملها والمعتمدة من الجهات الرقابية والإشرافية المعنية، وتقدم اللجنة المساعدة للجهات المختصة للقيام بدورها الرقابي على إجراءات توريد الخرسانة وتوفير التراخيص اللازمة, وتُلزم الاتفاقية أصحاب المصانع بتنفيذ أو صيانة الطرق المؤدية لها بشكل كامل، علاوة على جعلها مفتوحة للعامة، كما تنص على الالتزام بتركيب أنظمة تتبع المركبات والمعتمدة لدى الأمانة، إضافة إلى معالجة وضع المواقع الصادر في شأنها تنظيمات وإجراءات خاصة، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بأنشطتها.

وفي إطار دعم نشاط الخرسانة الجاهزة وتنظيمه، تلتزم أمانة جدة بتخصيص المواقع المناسبة وتسهيل إجراءات التراخيص ومخاطبة الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إطلاق صفحة إلكترونية تمكن أصحاب المصانع من استخراج رخص الصب خلال فترة يومي عمل، كما تطبق الأمانة لائحة الجزاءات والغرامات واللوائح في حال رصد أي مخالفة.