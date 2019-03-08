شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء «الأمناء» يوصي بجمع المجالس تحت مظلة واحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) خرج المشاركون في اللقاء الوزاري الأول لأمناء ومنسقي المجالس التعليمية في إدارات التعليم «مجالس التعليم بين التكامل والتمكين»، أمس (الخميس) في العاصمة المقدسة، بـ33 توصية، أبرزها: جمع المجالس التعليمية بالمملكة تحت مظلة واحدة تعنى بشؤون المجالس في التعليم، تشرف عليها أمانة التعليم, وضمن أبرز التوصيات: منح المجالس التعليمية في المناطق والمحافظات حزمة من الصلاحيات تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وإدارة متطلبات المنطقة الضرورية، ضرورة تشخيص واقع المجالس التعليمية وتقييمها ووضع رؤىً وخطط تطويرية لقواعدها التنظيمية وآلية عملها، إصدار دليل إجرائي منظم لعمل منسقي المجالس التعليمية، رفع الملاكات الإشرافية لأمانات إدارات التعليم في المحافظات والمناطق بناءً على مستجدات العمل، استصدار قرار وزاري بتخصيص ميزانية المجالس التعليمية في كل إدارة تعليمية بقرار وزاري, كما تضمنت التوصيات: دراسة تعميم تجربة إدارة التعليم بمحافظة القنفذة عن النماذج الإلكترونية والتطبيقات لدور المجالس التعليمية تمكين المجالس التعليمية من إصدار القرارات التي تخص الموضوعات التربوية والتعليمية في الميدان التربوي التكامل بين المجالس التعليمية والمجالس الأخرى ذات العلاقة بوجود أعضاء من القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المحلية بما يسهم في دعم العملية التعليمية، وغيرها من التوصيات.

خرج المشاركون في اللقاء الوزاري الأول لأمناء ومنسقي المجالس التعليمية في إدارات التعليم «مجالس التعليم بين التكامل والتمكين»، أمس (الخميس) في العاصمة المقدسة، بـ33 توصية، أبرزها: جمع المجالس التعليمية بالمملكة تحت مظلة واحدة تعنى بشؤون المجالس في التعليم، تشرف عليها أمانة التعليم, وضمن أبرز التوصيات: منح المجالس التعليمية في المناطق والمحافظات حزمة من الصلاحيات تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وإدارة متطلبات المنطقة الضرورية، ضرورة تشخيص واقع المجالس التعليمية وتقييمها ووضع رؤىً وخطط تطويرية لقواعدها التنظيمية وآلية عملها، إصدار دليل إجرائي منظم لعمل منسقي المجالس التعليمية، رفع الملاكات الإشرافية لأمانات إدارات التعليم في المحافظات والمناطق بناءً على مستجدات العمل، استصدار قرار وزاري بتخصيص ميزانية المجالس التعليمية في كل إدارة تعليمية بقرار وزاري, كما تضمنت التوصيات: دراسة تعميم تجربة إدارة التعليم بمحافظة القنفذة عن النماذج الإلكترونية والتطبيقات لدور المجالس التعليمية تمكين المجالس التعليمية من إصدار القرارات التي تخص الموضوعات التربوية والتعليمية في الميدان التربوي التكامل بين المجالس التعليمية والمجالس الأخرى ذات العلاقة بوجود أعضاء من القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المحلية بما يسهم في دعم العملية التعليمية، وغيرها من التوصيات.

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