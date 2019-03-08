شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: القضاء في المملكة يسير على منهج العدل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أهمية القضاء في الإسلام وفضله ومسؤوليته، وأن القضاء في المملكة يسير على منهج العدل وفق الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس (الخميس)، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود، يرافقه قضاة ماليزيا المشاركون في الدورة القضائية المتخصصة التي عقدت في رحاب المعهد العالي للقضاء بالجامعة لمدة أربعة أسابيع.

ومن جانبه قدم مدير الجامعة المكلف الدكتور آل محمود شكره وتقديره للمفتي لاستقباله ضيوف الجامعة.