شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته جمهورية باكستان الإسلامية أمس (الخميس)، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية باكستان الإسلامية، حضر اللقاءات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.