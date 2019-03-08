شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: المملكة حققت قفزات نوعية في قضايا حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

شددت دولة الكويت على الحق السيادي لكل دولة بالتعامل مع قضاياها الداخلية وفقًا لأنظمتها الوطنية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمس (الخميس) أمام الدورة الأربعين للمجلس والمتواصلة بين الـ25 من فبراير الماضي إلى 22 من مارس الجاري ردًا على التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليت.

وقال السفير الغنيم إن الكويت اطلعت على ما ورد في تقرير المفوضة السامية تجاه المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية كبيرة في قضايا حقوق الإنسان خصوصاً حقوق المرأة بالرغم من التحديات التي تواجهها وهو الأمر الذي يستحق منا كل الإشادة والدعم.

وأضاف أن الكويت تؤكد أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتدعو المجلس إلى احترام مبادئ الحياد والحوار والدفع بالتعاون الدولي البناء الأمر الذي يتطلب تجنب المعايير المزدوجة والانتقائية ومحاولات تسييس أعمال المجلس وتأزيمه.

وأوضح الغنيم أن العالم في مرحلة حاسمة تسبق الموعد الذي حددته الأسرة الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.