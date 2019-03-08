شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي: السعودية عامل استقرار للمنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بروكسل) دأكدت رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي ميشيل إليو ماري أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عامل استقرار مهم للمنطقة والعالم، نظراً إلى إسهاماتها المتواصلة في مجالات مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله أمس الأول (الأربعاء) في مقر البرلمان ببروكسل، مع رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وذلك في إطار زيارة للبرلمان. وجدد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات. من جانب آخر اجتمع الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بعضو البرلمان الأوروبي ماريو بورغيزيو. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي بما ينعكس إيجاباً على مجمل العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي. حضرالاجتماعين أعضاء مجلس الشورى الدكتور نايف الرومي وهدى الحليسي والدكتور مساعد الفريان، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي: السعودية عامل استقرار للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.