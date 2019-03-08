شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على مواطن بتهمة إثارة النعرات القبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وجه النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أمس بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ اتهم فيه جهات حكومية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي. وتضمن التوجيه سرعة القبض على المواطن للتحقيق معه واستكمال باقي الإجراءات النظامية.

وجه النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أمس بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ اتهم فيه جهات حكومية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي. وتضمن التوجيه سرعة القبض على المواطن للتحقيق معه واستكمال باقي الإجراءات النظامية.

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