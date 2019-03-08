شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة وكوديلكا يبحثان الموضوعات الإنسانية والإغاثية المشتركة بين المملكة والتشيك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس (الخميس)، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المملكة والتشيك.

وأشاد السفير التشيكي بالمستوى المهني المميز للمركز ودعمه لمختلف الدول والشعوب المتضررة في العالم والسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها.

ومن جهة أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 سلة غذائية تزن 7 أطنان و400 كيلو غرام، على الصيادين المتضررين من الألغام الحوثية في جزيرتي الفشت وبكلان بمديرية ميدي في محافظة حجة.

ويستفيد من المساعدات 256 فردًا، حيث يعانون ظروفًا قاسية بسبب مخاطر الألغام البحرية التي زرعتها المليشيات الحوثية بشكل عشوائي حالت بينهم وبين مصدر رزقهم الوحيد، صيد الأسماك.

وتعد هذه الحملات الإغاثية المستمرة والمنتظمة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة هي الشريان الحيوي والأساسي في إمداد سكان الجزيرتين بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية. وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,466 سلة غذائية، تزن 108 أطنان و484 كيلو غراما و2,465 فرشة، على العائلات السورية اللاجئة في منطقتي سير الضنية ووادي خالد شمال لبنان وفي منطقة مرجعيون بالجنوب اللبناني. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في بيئات اللجوء.