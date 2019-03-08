السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تنوه بكفاح المرأة الفلسطينية



القاهرة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

نوهت جامعة الدول العربية بكفاح المرأة الفلسطينية التي تتعرض إلى التطهير العرقي بشكل يومي، وحيّت المعتقلات في سجون الاحتلال اللواتي قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والاستقلال.

وقدّم الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين و الأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، تحية تقدير و اعتزاز للمرأة العربية ، وذلك احترامًا لها ولدورها ونضالاتها و إنجازاتها على امتداد الوطن العربي الكبير.

ووجه تحية خاصة للمرأة الفلسطينية و كفاحها البطولي على امتداد مسيرة الثورة و النضال الفلسطيني المتواصلة من أجل الحرية و العودة و بناء الدولة المستقلة و عاصمتها القدس، و ما قدمته المرأة الفلسطينية التي تشارك على قدم المساواة بهذه المسيرة الطويلة من تضحيات و ما حققته من إنجازات و سطرته من بطولات تفخر بها الأمة.

وقال أبو علي إن هذه المشاركة المميزة قدرة وصمودًا وعطاءً وتضحيةً و ما قدمته من نماذج عظيمة لا حصر لها في مختلف ميادين البقاء و تجذير الهوية و النضال و البناء الوطني تلخص بجدارة التاريخ البطولي لكفاح الشعب الفلسطيني.

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