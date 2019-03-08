ثقافي / افتتاح ملتقى تونس للرواية العربية في دورته الثانية



تونس 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

افتتح بالعاصمة التونسية اليوم ملتقى تونس الثاني للرواية العربية، بحضور عدد من الروائيين و المفكرين والنقّاد العرب .

ويشتمل برنامج الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية هي "العبودية في الرواية" و"العنصرية في الرواية" و"البشرة السوداء و مقاربات التحرّر".

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02:04ت م

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