شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل تعريفية بالزراعة العضوية والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت الورشة أهمية الزراعة العضوية وفوائدها، وآلية ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين فيها، ودور الجمعية السعودية للزراعة العضوية في دعمها، والأثر البيئي للزراعة العضوية من الناحيتين الصحية والغذائية، والدعم السخي للتحول بالزراعة العضوية للمزارعين وفق رؤية المملكة 2030، وسياسة الوزارة للمضي قدما في تذليل جميع الصعاب وتقديم كافة الاحتياجات التوعوية لحصول المزارعين على الدعم الحكومي، والخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، والمدخلات العضوية «وقاية وتغذية».
وكرم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس خالد الحسيني في ختام الورشة المزارع ماهر البطي؛ لدوره وتجربته في الزراعة العضوية بالمحافظة.
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