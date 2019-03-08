شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القويعية يطلع على 3 تجارب في مدارس الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

اطلع وفد من إدارة الجودة وقياس الأداء بإدارة التعليم بمحافظة القويعية على 3 تجارب تربوية وتعليمية، متخصصة في الجودة والتميز في مدارس البنين التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء.

واستعرض مدير عام تعليم الأحساء أحمد بالغنيم للوفد برئاسة رئيس قسم إدارة الجودة وقياس الأداء في تعليم القويعية سليمان الجبرين، ومشرفي الجودة سليمان المطوع وعلي بن ضويان ومدير برنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي محمد العريفي، مجموعة من التجارب المتميزة لإدارة التعليم في الأحساء، والتي من بينها: تجربة مؤشرات لجنة التميز والجودة، التي تسهم في تحسين وتحقيق نواتج متقدمة في التعليم، وكذلك الاطلاع على آلية تفعيل أعمال لجان التميز والجودة في المدارس، وكذلك تجربة الأحساء في تفعيل ممارسات الاختبارات الدولية والوطنية، لافتاً إلى أن تعليم الأحساء يعمل على نشر ثقافة التميز والجودة بين الإدارات والمجتمع، ولا تدخر جهدا في ذلك، وترحب بكل من يرغب في الاطلاع والاستفادة.

وبدوره عبر مدير إدارة الجودة في تعليم الأحساء محمد الدليجان عن سعادته واحتفاء الزملاء في إدارة الجودة بالأحساء بالضيوف القادمين من القويعية، وقال: إن هذا البرنامج يسهم في تطوير العمل والاستفادة من نقل الخبرات والتجارب والأفكار بين الإدارات والفرق، موجهاً شكره لقادة المدارس الذين تفاعلوا مع برنامج الزيارة.

وزار الوفد 3 مدارس للبنين وهي، مجمع الجبر التعليمي للبنين القسم الابتدائي ومدرسة الحسن بن علي الابتدائية في المبرز، وإحدى المدارس الأهلية في الهفوف واطلع خلال جولتهم التي رافقهم فيها مشرفا الجودة في تعليم الأحساء فهد الخضير وعبدالمنعم الحسين، على تقارير وأوراق وملفات وأدلة عمل رقمية ومطبوعة وعروض حاسوبية عن عدد من البرامج، من أهمها جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي وبرامج -stem- للمهارات المتعددة وبرامج التميز والجودة.