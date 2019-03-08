شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات «موهبة» في متوسطة الخالدية والان نبدء بالتفاصيل

اختتم صباح أمس أسبوع موهبة الخليجي للعام الدراسي 1439 / 1440هـ الذي نظمته متوسطة الخالدية بإشراف إدارة الموهوبين بتعليم الأحساء الأحد الماضي وفق الخطة التشغيلية لوكالة التعليم والمتضمنة تفعيل الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع متزامنا مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 3 مارس بحضور المشرف التربوي بإدارة الموهوبين خالد البريكان. وتضمنت الفعاليات مسابقة الإنشاد بمشاركة الطلاب: مهند العبدالحي وعبدالعزيز القعيمي وخاطر العبدالله وعلي البحر وعبداللطيف السعيد ومعرض للرسم للرسام المبدع عمر القماز. واستهدف البرنامج طلاب التعليم والمعلمين وأولياء الأمور ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع التعليمي واكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية ورعاية مواهب الطلاب وقراراتهم المختلفة وتعزيز الانتماء للوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تنمية المواهب والإبداع.



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