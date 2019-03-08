شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون بين «الأمر بالمعروف» وشرطة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام شرطة المنطقة خلال استقباله الشيخ الثبيتي أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وتأتي زيارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرقية لمدير شرطة المنطقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
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