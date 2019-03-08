شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون بين «الأمر بالمعروف» وشرطة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بحث مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد الثبيتي مع مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني، لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأكد مدير عام شرطة المنطقة خلال استقباله الشيخ الثبيتي أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وتأتي زيارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرقية لمدير شرطة المنطقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.