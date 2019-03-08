شكرا لقرائتكم خبر عن «أسبوع» أقصى موعد لعربة «الأحوال» المتنقلة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الأحوال المدنية المتنقلة في الأحساء، تقديم خدماتها للنساء، عبر وحدة متنقلة، ضمن مبادرة «موجودين» المخصصة لخدمة المحافظات والقرى والمراكز، فيما استقرت العربة في موقع الإدارة النسائية التابعة لأمانة الأحساء.

وتهدف الأحوال المدنية من خلال إطلاقها مبادرة «موجودين» إلى تسهيل تقديم الخدمة لعموم عملائها من الرجال والنساء، واختصار الوقت والجهد عليهم، وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية لمَنْ هم فوق سن 15 عاما، وتجديدها الهوية الوطنية.

وأكدت متعاملات مع عربة الأحوال المتنقلة بالأحساء أن حجز المواعيد لا يتعدى أسبوعا واحدا، على أن يكون الحجز عن طريق قسم الرجال في مبنى الأحوال المدنية بالأحساء، وأبدين ارتياحهن لسرعة إصدار البطاقات، وسهولة التعامل مع العربة في موقع فسيح يتوسط الأحساء، وطالبن في الوقت نفسه بأن يكون هناك فرع آخر جديد للأحوال المدنية لخدمة النساء.