شكرا لقرائتكم خبر عن العلا: إطلاق ورش عمل للمرحلة الثانية في برنامج الابتعاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العلا)

نظمت الهيئة الملكية في محافظة العلا أمس (الخميس)، بمبنى وزارة التعليم بالمحافظة، ورشة عمل لأهالي العلا، ضمن المرحلة الثانية من برنامج «الابتعاث»، الذي يتيح لأبناء وبنات العلا الحصول على تعليم عالمي المستوى في جامعات ومؤسسات أكاديمية مرموقة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأستراليا، وبناء مهارات القيادة وريادة الأعمال والتدريب المهني واللغات لدى أبناء وبنات العلا، والتعرف على ثقافات جديدة من مختلف أنحاء العالم.

واستقطبت ورشة العمل عددا كبيرا من المهتمين بالبرنامج من مختلف الفئات العمرية من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأكاديميين والمهتمين بالعملية التعليمية في محافظة العلا.

وقال مدير برنامج الهيئة الملكية في محافظة العلا للابتعاث الدكتور رامي السكران، خلال كلمته: «لأن أهالي العلا شركاؤنا في عملية التحول في المحافظة وفي جميع ما نقوم به من أعمال ومبادرات من أجل مستقبل واعد في العلا، ندعوا أبناء وبنات العلا اليوم للتسجيل في برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث للمشاركة والعمل معنا يدا بيد في تشكيل مستقبل العلا والمساهمة في بناء وتعزيز وتحسين الاقتصاد والمرافق والخدمات والموارد في المحافظة».

واستعرض خلال الورشة كل من الدكتور ماجد الصقور الحاصل على الدكتوراه في القيادة التربوية من جامعة سانت توماس في مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وميسر جبر الحاصلة على الماجستير في الصحافة الإلكترونية والإعلام من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية جميع التفاصيل المتعلقة بالبرنامج وأهدافه ومميزاته، وأهمية الخبرات التي يحصل عليها المبتعث خلال دراسته في الخارج، وكيف سينعكس ذلك على تنمية المجتمع والاقتصاد المحلي بشكل خاص، والوطن عموما ومساهمته في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتعتبر هذه هي الورشة الأولى التي تقام ضمن المرحلة الثانية من برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث، وستقام ورشة عمل أخرى الأسبوع القادم (الأربعاء) 6 رجب 1440هـ، الموافق 13 مارس 2019.

وتهدف ورش العمل تعريف أهالي العلا ببرنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث وأهدافه والمزايا التي يوفرها للطلاب والطالبات المشاركين فيه والعوائد والفوائد التي ستترتب عليه لمحافظة العلا لدى عودة الطلاب والطالبات إلى المحافظة بعد إنهاء دراستهم بالخارج.