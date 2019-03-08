شكرا لقرائتكم خبر عن «تمكين المرأة».. مقرر أكاديمي في جامعة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) أدرجت جامعة الطائف مادة «تمكين المرأة» كمقرر أكاديمي لتدريسها للطلاب اعتبارا من العام القادم. وظهرت المادة رسميا خلال المنظومة الجامعية في «خطة الطالب» لجميع الطلاب والطالبات للمستوى الثالث. وكان مدير جامعة الطائف حسام زمان أطلق في وقت سابق عداً زمنياً تنازلياً ينتهي في الأول من يناير ٢٠٢٠ لاستكمال تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات المعتمدة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ على مستوى الجامعة، ومن ضمنها استحداث مقررات وأقسام جديدة، منها مقرر تاريخ وحضارة المملكة العربية

أدرجت جامعة الطائف مادة «تمكين المرأة» كمقرر أكاديمي لتدريسها للطلاب اعتبارا من العام القادم. وظهرت المادة رسميا خلال المنظومة الجامعية في «خطة الطالب» لجميع الطلاب والطالبات للمستوى الثالث. وكان مدير جامعة الطائف حسام زمان أطلق في وقت سابق عداً زمنياً تنازلياً ينتهي في الأول من يناير ٢٠٢٠ لاستكمال تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات المعتمدة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ على مستوى الجامعة، ومن ضمنها استحداث مقررات وأقسام جديدة، منها مقرر تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية ، ومقرر دراسات المرأة السعودية، وإعادة هيكلة 6 كليات، وإبرام 6 عقود للتقويم المؤسسي والبرامجي، ونيل الاعتماد الأكاديمي لبرامج كليتي الهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات، وتفعيل اتفاقية التعاون مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وإعادة هيكلة السنة التحضيرية وبرنامج إعداد معلمات التربية البدنية. ويعزز مقرر «تمكين المرأة» لدى الطلاب دورها في جميع شؤون المجتمع الاقتصادي والتنموي ومشاركتها في الشأن العام وصناعة القرار.

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