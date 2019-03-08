شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض ونائبه يستقبلان وزير الخدمة المدنية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمس (الخميس)، وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، يرافقه نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي وعدد من وكلاء الوزارة.
ونوه أمير منطقة الرياض بالجهود المبذولة لرفع مستويات الأداء الوظيفي وتحقيق الكفاءة الشاملة.
وأعرب نائب أمير المنطقة عن تقديره للجميع على ما بذلوه من جهود للرفع من مستوى الأداء الوظيفي وتطوير العملية الإدارية.
من جهته، قدم وزير الخدمة المدنية نبذة عن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أطلقتها الوزارة أخيرا. وجرت مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التطوير والتواصل والدعم.
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