شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: رصد ميزانيات لتطوير مواقع التاريخ الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أعمال فعاليات الملتقى العلمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة في القاعة الكبرى بجامعة طيبة، الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة.

وكشف، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، رصد ميزانيات في أمانة المنطقة ووزارة الحج من خلال برنامج «ضيوف الرحمن» وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة؛ لتطوير مواقع التاريخ الإسلامي المثبتة التي يتطلع أن تكون زيارة المعتمر والحاج لها زيارة تضيف لمعرفته وتدبره في مآثر التاريخ الإسلامي والاستفادة من ذلك التاريخ.

وأشار إلى أن معظم حجاج الخارج يرغبون بزيارة المدينة المنورة بحسب الأرقام التي ترد البالغة أكثر من 90%، مبينا أن الدولة تقوم بواجبها نحو توفير كل سبل الراحة والأمن والاطمئنان لزائري المدينة المنورة.

من جانبه، أوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى رئيس اللجنة المنظمة للملتقى العلمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الدكتور سامي برهمين أن اللجنة العلمية للملتقى استقبلت هذا العام أكثر من 220 بحثا وورقة عمل تقدم بها باحثون وباحثات من مختلف الجهات، وتم تحكيمها تحكيما علميا واختيار 50 بحثا علميا منها، إضافة إلى 40 ورقة عمل توثق مبادرات وإنجازات وتجارب الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.