شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: إنجاز مشاريع النقل بأعلى المواصفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

بحث أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الخميس)، في مكتبه بالإمارة، خلال استقباله وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، يرافقه نائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ومساعد الرئيس لهيئة الطيران المدني المهندس فارس العوفي، الموضوعات التي تهم عمل الوزارة بالمنطقة، وبحث السبل الكفيلة بمعالجة بعض المشاريع التي تعاني من تأخر في التنفيذ بما يضمن إنجاز مشروعات الطرق في المنطقة على أكمل وجه وبأعلى المواصفات الفنية، ووفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وصولا لإتمام المشروع واستلامه.

وناقش أمير المنطقة أبرز المعوقات والحلول المطروحة لعدد من المشروعات وسبل تنفيذها وإنجازها. واطلع على خطة وزارة النقل الهادفة إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في منطقة الحدود الشمالية.