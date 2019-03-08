شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه» لـ«الخليج 365»: لا صحة لفواتير الـ 50 ألفا.. وسحب العدادات مُبرر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

عزا المتحدث باسم فرع وزارة المياه بالمدينة المنورة محمد ناجي التاسي ارتفاع فواتير بعض المواطنين إلى وجود تسربات في الخزانات الأرضية والعلوية في المنازل والخلل في العوامات. وأضاف أن الفرع تعامل مع بعض شكاوى المواطنين واتضح أن السبب في الارتفاع يعود للتسربات. وقطع المتحدث بعدم صحة ما تردد عن وصول بعض قيَم الفواتير إلى سقف الـ 50 ألف ريال في بعض المنازل، واستثنى من ذلك الفنادق وبعض المواقع التجارية. وأكد أن من حق العميل تقديم اعتراضه عبر الموقع الإلكتروني وسيتم التجاوب معه مباشرة وإرسال فرقة للتأكد من عدم وجود تسربات، وفي حالة تأكد الارتفاع غير المبرر سيتم تصحيح الفاتورة. ولفت إلى أن العدادات الإلكترونية تقرأ فوترة المياه بصورة دقيقة. وأقر التاسي بوجود بعض الفواتيرمرتفعة القيمة نتيجة تراكمها لسنوات ويمكن لأصحابها تقسيط المبلغ. موضحا أن وزارة المياه نفذت بعض الإجراءات لمنع الهدر عبر أدوات الترشيد وكشف وإصلاح الخلل.

وحول شكاوى بعض المواطنين من سحب العدادات، أكد المتحدث أن ذلك حدث بسبب رفض بعضهم سداد الفواتير وتحديث بياناتهم. وأوضح أن السحب يتم بعد عدة خطوات وإجراءات ورسائل تبعث للعميل وإمهاله مدة خمسة أيام.

وعن ازدحام قسم خدمة العملاء في الفرع الرئيسي في قباء، أوضح المتحدث أن الازدحام لا يحدث بسبب الاعتراضات، فغالبية المراجعين يأتون للقسم لإنهاء بعض الخدمات، وأن الاعتراضات والشكاوى تقدم في الأصل إلكترونيا.