شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية»: بحث إدارة الاستثمارات إلكترونيا وتعديلات التصرف بالعقارات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس (الخميس) ورشة عمل لمناقشة الإجراءات المستقبلية لتطوير النظام الإلكتروني لإدارة الاستثمارات والعديد من المحاور منها هيكلة إدارات الاستثمار في الأمانات، مشروع تطوير النظام الإلكتروني، وتوحيد الأنشطة الاستثمارية لتتوافق مع تصنيف الانشطة الاقتصادية ISIC4، كما استعرضت الورشة أبرز التعديلات المقترحة على لائحة التصرف في العقارات البلدية.
وبحث المشاركون الآلية المستقبلية لسلسلة القيمة المضافة لإجراءات الاستثمار البلدي والإجراءات المرتبطة بها التي تستهدف استكمال إجراءات العلاقة مع المستثمر والإجراءات الداخلية بين البلدية والأمانة والوزارة التي تبدأ من تحديد الفرصة الاستثمارية والطرح والترسية، وتسليم وتشغيل المواقع الاستثمارية، وصولاً لمتابعة العقود واستلام الموقع كحلقة أخيرة من هذه السلسلة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أطلقت أخيرا بوابة إلكترونية للفرص الاستثمارية لطرح مختلف الفرص في مناطق المملكة التي تشمل 285 أمانة وبلدية لتمكين المستثمرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات في موقع موحد.
كانت هذه تفاصيل خبر «البلدية»: بحث إدارة الاستثمارات إلكترونيا وتعديلات التصرف بالعقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.