شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية»: بحث إدارة الاستثمارات إلكترونيا وتعديلات التصرف بالعقارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس (الخميس) ورشة عمل لمناقشة الإجراءات المستقبلية لتطوير النظام الإلكتروني لإدارة الاستثمارات والعديد من المحاور منها هيكلة إدارات الاستثمار في الأمانات، مشروع تطوير النظام الإلكتروني، وتوحيد الأنشطة الاستثمارية لتتوافق مع تصنيف الانشطة الاقتصادية ISIC4، كما استعرضت الورشة أبرز التعديلات المقترحة على لائحة التصرف في العقارات البلدية.

وبحث المشاركون الآلية المستقبلية لسلسلة القيمة المضافة لإجراءات الاستثمار البلدي والإجراءات المرتبطة بها التي تستهدف استكمال إجراءات العلاقة مع المستثمر والإجراءات الداخلية بين البلدية والأمانة والوزارة التي تبدأ من تحديد الفرصة الاستثمارية والطرح والترسية، وتسليم وتشغيل المواقع الاستثمارية، وصولاً لمتابعة العقود واستلام الموقع كحلقة أخيرة من هذه السلسلة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أطلقت أخيرا بوابة إلكترونية للفرص الاستثمارية لطرح مختلف الفرص في مناطق المملكة التي تشمل 285 أمانة وبلدية لتمكين المستثمرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات في موقع موحد.