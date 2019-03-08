شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إغلاق 4 مجمعات طبية وإزالة 410 لوحات مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

نفذت «صحة عسير» عددا من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالإغلاق لـ3 مجمعات طبية عامة ولـمجمع طبي متخصص، وإغلاق أقسام داخلية ببعض المنشآت، وذلك لارتكابها العديد من المخالفات المتكررة، من أبرزها عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى ونظام التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن ونقص بالكوادر الطبية والتجهيزات وغيرها من المخالفات، حيث تم الإغلاق تحفظيًا حتى تتلافى جميع الملاحظات.

من ناحية أخرى، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم خلال الأسبوع إزالة أكثر من 410 من الملصقات واللوحات المخالفة على واجهات المباني وأعمدة الإنارة من قبل قسم الرقابة الشاملة والتراخيص، كما تم توجيه فرق الرقابة بالأمانة وجميع البلديات إلى القيام بحملة مكثفة لإزالة الملصقات العشوائية وإزالة الصور والشعارات والإعلانات الملصقة على الجدران واللوحات التحذيرية والإرشادية غير النظامية.