نجران: بدء تشغيل جلب المياه بيدمة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران أمس (الخميس) بدء تشغيل جلب المياه بمحافظة يدمة. أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران أمس (الخميس) بدء تشغيل جلب المياه بمحافظة يدمة. وأوضح مدير عام خدمات المياه بنجران محمد آل دويس أن مشروع جلب المياه لمحافظة يدمة من حقل الآبار بظلماء مرورا بمراكز الخالدة وسلطانة والمحمدية وثجر، وذلك عن طريق خطوط أنابيب المياه. وأشار إلى أن المشروع يحتوي على 6 محطات ضخ، و6 مجمعات مياه في مراكز سلطانة، والخالدة، والمحمدية، وثجر، ولجام، وحمى، وتحوي كل منها على مبانٍ للخدمات وخزانات للمياه ومحطات للأشياب، منوها إلى أن المشروع سيلبي حاجة المواطن والمقيم في المحافظة.



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