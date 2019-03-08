شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: أشكر الأشقاء في باكستان على حسن الاستقبال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) شكر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير جمهورية باكستان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها. شكر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير جمهورية باكستان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب عادل الجبير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:"أشكر الأشقاء في جمهورية #باكستان الإسلامية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، حيث سعدت بلقاء دولة رئيس الوزراء عمران خان ومعالي وزير الخارجية شاه محمود قريشي ومعالي قائد الجيش الفريق أول قمر جاويد باجوا".



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