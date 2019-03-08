شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لخريجي جامعة الملك فيصل: هنيئاً لكم.. والوطن بانتظاركم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء) @rossuso

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، حفل تخريج الدفعة الأربعين من طلبة جامعة الملك فيصل للعام الجامعي 1439 /‏ 1440هـ، في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، وجمع من عائلات الخريجين، ونخبة من وجوه المجتمع الأحسائي.

واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين الأكاديمية يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وأعضاء مجلس الجامعة، ليبدأ الحفل بعدها بآيات من الذكر الحكيم.

إلى ذلك، ألقى راعي الحفل أمير المنطقة الشرقية كلمة أعرب خلالها عن سعادته وفرحته بتخريج طلاب جامعة الملك فيصل، ومشاركته أولياء الأمور الطلاب في ذلك، منوهاً باجتياز الطلاب مرحلة هامة في حياتهم الدراسية، محققين فيها آمالهم، وتطلعات أولياء أمورهم، مؤكداً على فضل العلم، وأن هذه الثمار أتت بعد جهود وليالٍ طويلة، وأن هذه الكوكبة من الخريجين ما هي إلا ثمار جهود الدولة وبذلها السخي في سبيل تنمية الإنسان السعودي وتطوير قدراته، وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لدفع عجلة التنمية بسواعد وطنية يقع على عاتقها مسؤولية العمل الوطني بوعي وإدراك نحو مسيرتها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير سعود بن نايف: «إننا ولله الحمد نسعد بنعم لا يضاهيها، ولا يماثلها نعم في كل بلاد الدنيا، وهي بذلك تستحق منا الشكر والدعاء آناء الليل وأطراف النهار، وتحتم علينا العمل الجاد والمخلص في كل ما يوكل إلينا، وتأكيد ولائنا المخلص لهذه البلاد، ولولاة أمرنا؛ فقد قيض الله لنا قيادة حكيمة رشيدة في تاريخ هذه المملكة منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين؛ ومسيرة الخير والنماء تسير على هدي من الله، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلقد تميزت نهضتنا المباركة بمبادرات خيرة انعكست بإيجابية على الوطن وعلى تنمية وتحسين أوضاع المواطنين، ليأتي ذلك منسجماً مع مسيرة التواصل التنموي وإحداث التغيير المستهدف، وتنمية مقومات الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وتنفيذ منجزات عملاقة تتحدث عن نفسها، وهي لاشك معطيات خالدة في تاريخ تطور المملكة، راسخة في بعدها الحضاري والتطويري، تستشرف دورها الإقليمي والدولي في كل القضايا الإقليمية والدولية».

وتابع: «أبنائي الخريجين، هذه ليلتكم؛ وهذا عرسكم؛ قد عملتم ووجدتم؛ وزرعتم وحصدتم؛ فهنيئا لكم ما زرعتم؛ وهنيئاً لكم ما حصدتم؛ والوطن بانتظاركم في كل مجال ومكان؛ فعلى بركة الله سيروا».

وكان مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي قد ألقى كلمة رحب فيها برعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية، وحضور محافظَ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، حفل تخريج الدفعة الـ40 من طلبة جامعة الملك فيصل.