شكرا لقرائتكم خبر عن «هُنا المرأة السعودية».. حملة للتعريف بدورها في مسيرة التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، تُطلق سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة اليوم (الخميس) من خلال حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حملة للتعريف بالدور الذي تلعبه المرأة السعودية في شتى المجالات، بعد الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وترصد الحملة التي تستمر لمدة أسبوع، كافة الجهود التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية لتعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية والتقدم، ارتكازاً على رؤية المملكة 2030، مع تسليط الضوء على أبرز النماذج الناجحة محلياً ودولياً.

وتنطلق الحملة تحت عنوان «هُنا المرأة السعودية»، مع إطلاق هاشتاج مُصاحب على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة تحت نفس العنوان «#هُنا_المرأة_السعودية».

وكان السفارة قد دشَّنت حملة «هُنا المملكة» في نوفمر 2018، لإلقاء الضوء على كل ما تشهده المملكة من تنمية وتطوير متسارعين في كافة المجالات، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.