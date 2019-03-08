، 6 إصابات في حريق بعمارة سكنية في العزيزية بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نُقلت حالة واحدة للمستشفى و"مدني مكة" باشر لمعرفة المسببات

باشرت فرق الدفاع المدني إخماد حريق اندلع في عمارة مكونة من أربعة أدوار، ونتج عنه ست إصابات إعياء واختناق، وتم علاج خمسة في الموقع، ونقل حالة واحدة للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت فرق التحقيق لمعرفة مسببات الحادث.

تفصيلاً، تلقى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا من حي العزيزية في مخطط ستر يفيد باندلاع حريق في منزل.

وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح أن الحريق اندلع في مطبخ في شقة بالدور الثالث من عمارة مكونة من أربعة أدوار، وتم إخلاء العمارة من قِبل الفرق وإخماد الحريق.

ونتج عن الحريق ست إصابات من الجنسية المصرية نتيجة الإعياء والاختناق: 4 نساء وطفلين، وأُعطوا العلاج بالموقع ماعدا حالة واحدة لامرأة تم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.

وباشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.