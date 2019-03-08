، "مياه الجبيل" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ،

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شارك فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الجبيل في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩ بمحافظة الجبيل تحت شعار (سلامة الأطفال غايتنا) الذي يقيمه الدفاع المدني بمحافظة الجبيل في حديقة السلام لمدة ثلاثة أيام متواصلة .
صرح مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الجبيل المهندس محمد حميد الشمري بأن المشاركة هدفت لتوضيح الخدمات المقدَّمة من قِبل الفرع للمواطنين وبيان مدى أهمية الترشيد في استهلاك المياه في الحفاظ عليها.
وتابع: انه خلال المعرض تم توزيع حقائب ترشيد استهلاك المياه مجانًا لزوار المعرض مع تأكيد أهمية الترشيد وآثاره الإيجابية الكثيرة التي تُسهم بدورها في حفظ مخزون المياه الحالي للأجيال القادمة.
واختتم قائلاً: إن المعرض شهد حضورًا كثيفًا من الزوار نظرًا لأهمية ما تم تقديمه من معلومات ولتفاعل المشرفين بالقسم مع الجمهور والإجابة عن جميع استفساراتهم.
"مياه الجبيل" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-08
شارك فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الجبيل في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩ بمحافظة الجبيل تحت شعار (سلامة الأطفال غايتنا) الذي يقيمه الدفاع المدني بمحافظة الجبيل في حديقة السلام لمدة ثلاثة أيام متواصلة .
صرح مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الجبيل المهندس محمد حميد الشمري بأن المشاركة هدفت لتوضيح الخدمات المقدَّمة من قِبل الفرع للمواطنين وبيان مدى أهمية الترشيد في استهلاك المياه في الحفاظ عليها.
وتابع: انه خلال المعرض تم توزيع حقائب ترشيد استهلاك المياه مجانًا لزوار المعرض مع تأكيد أهمية الترشيد وآثاره الإيجابية الكثيرة التي تُسهم بدورها في حفظ مخزون المياه الحالي للأجيال القادمة.
واختتم قائلاً: إن المعرض شهد حضورًا كثيفًا من الزوار نظرًا لأهمية ما تم تقديمه من معلومات ولتفاعل المشرفين بالقسم مع الجمهور والإجابة عن جميع استفساراتهم.
08 مارس 2019 - 1 رجب 1440
01:06 AM
وزعت حقائب ترشيد استهلاك المياه مجانًا لزوار المعرض المصاحب
شارك فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الجبيل في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩ بمحافظة الجبيل تحت شعار (سلامة الأطفال غايتنا) الذي يقيمه الدفاع المدني بمحافظة الجبيل في حديقة السلام لمدة ثلاثة أيام متواصلة .
صرح مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الجبيل المهندس محمد حميد الشمري بأن المشاركة هدفت لتوضيح الخدمات المقدَّمة من قِبل الفرع للمواطنين وبيان مدى أهمية الترشيد في استهلاك المياه في الحفاظ عليها.
وتابع: انه خلال المعرض تم توزيع حقائب ترشيد استهلاك المياه مجانًا لزوار المعرض مع تأكيد أهمية الترشيد وآثاره الإيجابية الكثيرة التي تُسهم بدورها في حفظ مخزون المياه الحالي للأجيال القادمة.
واختتم قائلاً: إن المعرض شهد حضورًا كثيفًا من الزوار نظرًا لأهمية ما تم تقديمه من معلومات ولتفاعل المشرفين بالقسم مع الجمهور والإجابة عن جميع استفساراتهم.
، "مياه الجبيل" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ،
المصدر : الخليج 365
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