، نقص الوحدة  يغري الهلال .. الفيحاء يخشى انتفاضة الاتحاد .. والقادسية يسعى لاستغلال ظروف الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - النصر يسعى لمداواة جراحه..عصر ومساء اليوم في الجولة 23 من الدوري

تستكمل مساء عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات مثيرة وحاسمة في تحديد مواقع الفرق في سلم الترتيب.

القادسية - الأهلي

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره القادسية على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، عند الساعة 3:40 عصرًا.

الأهلي يدخل اللقاء خاسرًا خدمات حارسه ( الدولي) محمد العويس الذي تعرض للإصابة أخيرًا، كما يغيب عبدالفتاح عسيري للسبب ذاته، لكنه يبحث عن النقاط الثلاث حتى يقترب أكثر من العودة لدخول مربع الكبار.

في المقابل يأمل القادسية أن يحتفل مع جماهيره وعلى أرضه بالنقاط الثلاث التي تضعه في مناطق الدفء.

النصر - الاتفاق

يسعى النصر حينما يستضيف نظيره الاتفاق عند الساعة 6:40 مساءً ، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض إلى مصالحة جماهيره عقب الإخفاق الآسيوي في الجولة الأولى، وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تقليص الفارق بينه والمتصدر الهلال وعدم الابتعاد عن القمة من أجل الظفر باللقب الاستثنائي.

في المقابل يأمل الاتفاق أن يعود لنغمة الانتصارات حتى وإن كان على حساب أحد المرشحين لنيل لقب الدوري.

الهلال - الوحدة

وسط ظروف غياب عددٍ من عناصر الوحدة بداعي الإصابات، يخوض الفريق لقاءً صعبًا أمام المتصدر الهلال عند الساعة 8:30 مساءً، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الهلال المنتشي ( آسيويًا) يسعى لعدم التعثر في هذه المواجهة، بل والاستمرار في توسيع الفارق النقطي بينه وغريمه التقليدي النصر الذي ينتظر هو الآخر تعثره، والتمسك بالصدارة بقوة.

في المقابل يدخل الوحدة وعينه على النقاط الثلاث أو خطف نقطة ثمينة من فم المتصدر والاقتراب أكثر من مربع الكبار.

الاتحاد- الفيحاء

يخشى الفيحاء من انتفاضة الاتحاد الآسيوية ، حينما يحل ضيفًا عليه في جدة، وتحديدًا عند الساعة 8:30 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الاتحاد يخوض بقية مباريات الدوري بشعار ( أكون أو لا أكون ) كمباريات الكؤوس، ولا سبيل أمامه سوى خطف النقاط في المواجهات المتلاحقة إذا ما أراد الابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يطارده من جولة لأخرى.

في المقابل فإن الفيحاء بات هو الآخر في منطقة الخطر، لذا من المتوقع أن تحفل المباراة بالقوة والندية والإثارة لحاجة الفريقين الماسة إلى نقاطها.