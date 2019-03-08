، بالصور.. اختتام الملتقى الإسلامي السادس للعائلات المسلمة في البرازيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمه مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية على مدار 3 أيام

اختتم الملتقى الثقافي الإسلامي السادس للعائلات المسلمة في البرازيل، الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، أعماله التي استمرت على مدى ثلاثة أيام من 2 إلى 5 مارس، في مدينة ساوباولو البرازيلية.

وأوصى مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية في بيان صادر عنه أخيراً بضرورة استمرار مثل هذه الملتقيات بشكل دوري وربع سنوي للحفاظ على العائلة المسلمة لفهم متطلبات الجاليات الإسلامية في الخارج، والحفاظ على امتداد جسر التواصل بين الدعاة وبينها.

وأعرب المركز عن شكره للدعاة المشاركين في أعمال الملتقى، وللدول العربية الإسلامية التي أسهمت في دعم المراكز الإسلامية والجاليات في البرازيل.