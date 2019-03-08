“مؤسسة الحبوب” ترد على مواطن قال إنها رفضت توظيفه بسبب عمره

تفاعلت المؤسسة العامة للحبوب مع شكوى مواطن من عدم اكتمال طلبه المقدم على وظيفة “مهندس مدني” كانت المؤسسة قد أعلنت عنها.
وقال المواطن إنه تلقى رسالة تفيد أن سبب رفض النظام إكمال طلبه هو أنّ عمره غير مناسب، مشيراً إلى أنه لم يتجاوز 30 عاماً، ومبدياً استغرابه من الأمر. وردت المؤسسة بأن سبب الرفض لا يمكن أن يظهر إلا إذا كان العمر الذي أدخله المتقدم على الوظيفة أقل من 16 عاماً. وأرفقت المؤسسة في ردها صوراً لبيانات متقدمين آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و33 عاماً. ودعت المؤسسة المواطن للتواصل مع الإدارة العامة للموارد البشرية مطلع الأسبوع القادم.
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