بالفيديو: السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي يكشف عن مفاجأة حول قائمة المفوضية الأوروبية بشأن غسل...

ال السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي “سعد العريفي”، اليوم الخميس، أن المملكة عملت لعقود على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن دول أوروبا فوجئت بمقترح المفوضية الأوروبية بإدراج دول جديدة من بينها السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال.

تم رفضه بالإجماع

وأضاف العريفي – في تصريحات لقناة “العربية”-، أن مقترح المفوضية الأوروبية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة غسيل الأموال، تم رفضه بالإجماع من قبل وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يعود للمفوضية للتشاور مع الدول المعنية.

سيتم الخروج بها في غضون الأشهر القادمة

وأشار إلى أن كل دول أوروبا فوجئت بهذا المقترح، ولم تقتنع بهذه اللائحة، لذا تم رفضه بالإجماع، وسيتم إعادتها للمفوضية وستُدرس من جديد والتشاور مع الدول الأوروبية والدول المعنية التي يراد إدراجها في هذه القائمة، وسيتم الخروج بها في غضون الأشهر القادمة. الجدير بالذكر أن ممثلين للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفضوا، أمس الأربعاء، لائحة لتبييض الأموال ضمت السعودية ودولاً أخرى.