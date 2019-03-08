تثليث.. وفاة طفل صعقاً بالكهرباء بمنزل أسرته في مركز الواسط

لقي طفل مصرعه صعقاً بالكهرباء، يوم أمس الأربعاء، عندما كان بمنزل أسرته، في مركز الحلية ” الواسط ” التابعة لمركز تثليث.
حيث أكد أحد أهالي الحلية تعرض- طفل ليلة- أمس يدرس بالمرحلة المتوسطة، لصعق كهربائي داخل منزله، ما استدعى قيام والده لنقله بقطع مسافة وإسعافه لمستشفى يدمه، لكنه كان قد لفظ أنفاسه جراء هذا الصعق الكهربائي. وأشار المواطن إلى أن مركز الحلية يعاني من عدم توفر مركز للهلال الأحمر وأنه أقرب شيء لهم بمحافظة تثليث 130 كم، طالباً توفير مركز للهلال الأحمر نظراً لأهمية المنطقة التي تشهد عديد الحوادث، وهي رابطة منطقة عسير بمنطقة نجران.
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