وزير الإعلام يعتمد تدابير وقائية لتحصين بيئة العمل الإعلامي من «التحرش»

كل موظف بالجهات المعنية في الوزارة ملتزم بما ورد فيها..
اعتمد وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم الخميس، لائحة التدابير الوقائية من جريمة التحرش في بيئة العمل بالوزارة والقطاعات التابعة لها، وفق صيغة اشتملت على مقدمة وواحدٍ وعشرين مادة.
جاء ذلك انطلاقًا من حرص وزارة الإعلام على توفير بيئة عمل صحية يحظَى جميع العاملين فيها من الجنسين بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، ولمقتضيات مصلحة العمل.
وتضمن القرار الإداري توجيه الوزير للجهات المعنية في الوزارة، وهيئة وكالة الأنباء السعودية «واس»، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتعميم اللائحة الوقائية على منسوبيها، والتقيد بما ورد فيها، وعقد حلقات إرشادية لهم والتعريف باللائحة سنويًا، ويتعهَّد كل موظف بالعلم بها، والالتزام بما ورد فيها.
وجاء قرار وزير الإعلام بناءً على المرسوم الملكي الصادر برقم (م/ 96) وتاريخ 16/9/1439هـ، المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 14/9/1439هـ، بشأن الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش. ووفقًا للفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) منه.
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