بالصور.. بلدية «الداير» تحتفي بترقية عددٍ من موظفيها

أقامت بلدية محافظة الداير، بمنطقة جازان حفلًا بمناسبة ترقية عددٍ من الموظفين. جاء ذلك بحضور محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، ورئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية في المحافظة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي والمحلي.

وأشاد محافظ الداير في كلمةٍ له بمناسبة تكريم الموظفين، بجهود بلدية الداير، قائلًا: «أبارك للحاصلين على الترقية، لتكون لهم عونًا على خدمة وطنهم الذي ننعم فوق ثراه بأمن وأمان بفضل من الله ثم بفضل قيادته الرشيدة أيَّدها الله».

وتسلم المُحْتَفى بهم شهادات تذكارية، مقدمة من زملائهم في بلدية الداير والمجلس البلدي.

كانت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية، رهنت ترقية الموظفين بمستوى أدائهم، مؤكدة أنها لا تُعدّ استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.

ونصّت المادة «48» من اللائحة، على أنه يجوز ترقية الموظف للمرتبة العاشرة فما دون بشروط أهمها شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلًا، وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقّى إليها، وفقًا لما هو محدَّد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

كما تضمنت شروط الترقية، أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنّفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية، على ألا تحتسب المدد المحددة لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها، وتشمل مدة الإجازة الاستثنائية، ومدة الإعارة لغير الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية، ومدة الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها، ومدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية، فضلًا عن مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.

وأجازت المادة «50» ترقية الموظف لأي من المراتب الحادية عشرة، أو الثانية عشرة، أو الثالثة عشرة، إذا توافرت لديه خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين في المرتبة التي يشغلها، كما وضعت المادة «51» إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية إدارة وتنفيذ عملية الترقيات وفقًا للإجراءات المتبعة لديها، وتتخذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقية لدى المرشح للترقية، واستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لذلك.