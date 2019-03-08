مصادر «عاجل»: شركات الاتصالات المحلية تتأهب لتفعيل «الشريحة الذكية» على 6 هواتف

أكدت مصادر «عاجل» أن شركات الاتصال المحلية بالمملكة العربية السعودية أدرجت مؤخرًا استخراج الشريحة الذكية eSim للهواتف الذكية في أنظمتها الداخلية .

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«عاجل»، أن شركات الاتصالات الكبرى (الاتصالات - موبايلي - زين) لم تحصل على الموافقات الرسمية من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتنفيذ الخدمة، مشيرة إلى أن الشركات طالبت موظفيها بعدم عرض أي شريحة eSIM أو تفعيل أي شريحة ما لم يرد أي توجيه بذلك.

وأكدت المصادر الانتهاء من إدراج بند استخراج الشريحة في الأنظمة، مشيرة إلى نجاح تجربة تشغيل الخدمة، والتي ستتيح الاستغناء عن الشريحة العادية لإضافة رقمك.

وأوضحت أن من بين مزايا الشريحة الذكية، أنك لن تكون بحاجة لمدخل الشريحة لتغييرها أو إزالتها، ولن تكون بحاجة لطلب شريحة جديدة كل مرة، ولن تكون بحاجة للذهاب للفرع للتنقل بين الشركات حيث يمكنك القيام بكل ذلك من خلال شريحة eSIM المدمجة داخل هاتفك.

وتتوافر الخدمة لأصحاب الأجهزة الذكية التالية:

- iPhone XS / Max

- iPhone XR

- iPad Pro 12.9/11

- Apple Watch

- Pixel 3/XL

- Huawei Watch