مساعد وكيل الحرس الوطني يشهد حفل تخریج دورتي الحاسب الآلي بالقطاع الغربي

شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، صباح اليوم الخميس، حفل تخريج دورتين في الحاسب الآلي (للأفراد)، والتي التحق بها 30 فردًا من مختلف وحدات القطاع.

وكانت الدورة الأولى في استخدام الحاسب الآلي في الإعمال الإدارية ضمت 15 فردًا، فيما شملت الدورة الثانية في شبكات الحاسب الآلي عددًا مماثلًا.

وعُقدت الدورتان بإدارة تقنية وأمن المعلومات بالحرس الوطني بالقطاع الغربي، وتهدف جميع الدورات إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل.

وفي نهاية الحفل ألقى اللواء تركي العنزي كلمة توجيهية للخريجين، حثهم فيها على التفاني والإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق النجاح في جميع المجالات والتخصصات.

وكان الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى، لكل القوات العسكرية ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إثر صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، تقديرًا لأبناء الوطن المخلصين من مختلف القطاعات العسكرية، لما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات فداءً للدين والوطن.

ونوّه وزير الحرس الوطني بما تحظى به جميع القطاعات العسكرية من اهتمام بالغ وتطوير مستمر من خادم الحرمين الشريفين ونائبه، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يكتب النصر والعزة والتمكين لأبطالنا البواسل.

وكان نائب الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر ثلاثة أوامر؛ تضمنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي، وتعيين الأمير «خالد بن سلمان» نائبًا لوزير الدفاع، وتعيين ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لخادم الحرمين بالولايات المتحدة.

وجاء في البيان تكريمًا منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديرًا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن أمرنا بما هو آتٍ: أولًا: صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».