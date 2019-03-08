السعودية اليوم / وزير الصحة يزور مركز الملك سلمان الاجتماعي ومستشفى واحة الصحة



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

زار معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس مركز الملك سلمان الاجتماعي يرافقه وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، ، ووكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري وعدد من كبار منسوبي الوزارة.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله المركز معالي رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي عبدالله العلي النعيم، وسمو نائبه الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وسمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان نائب المدير العام والمشرف العام على مشاريع التطوير والتوسعة وعدد من منسوبي المركز.

وتأتي هذه الزيارة ضمن أهداف برنامج وصل وتواصل، الذي يشرف عليه سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان نائب رئيس مجلس الإدارة التي يسعى من خلالها البرنامج إلى الالتقاء بالمسؤولين في القطاعات الثلاث، وبحث سبل التكامل والتكاتف لتنسيق الجهود المجتمعية، وتعميق الأثر التكاملي من خلال منصة مجتمعية هامة وحيوية عبر مركز الملك سلمان الاجتماعي، باعتباره المركز الحاضن الرئيس للبرنامج.

واشتملت الزيارة على عرض مرئي قدمته سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان ، استعرضت خلاله أهم محطات المركز وخدماته وخططه الإستراتيجية، وتوجهاته المستقبلية التي يعمل عليها، والتي تتواءم في توجهها مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التقاء أهداف المركز مع مبادرات وزارة الصحة، موضحة أن المركز لديه من الإمكانات والقدرات التي تؤهله ليكون منصة وطنية فاعلة، ونافذة مجتمعية حيوية، يمكن توظيفها لتمكين الشراكات الرائدة التي تعي بأن المسؤولية الاجتماعية لم تعد ترفًا، بل واجبًا وطنيًا.

عقب ذلك قام الوفد بعمل جولة تعريفية شاملة لمرافق وخدمات المركز.

وقال معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لدى زيارته مركز الملك سلمان الاجتماعي : حسب دراستنا فإن الوقاية تمثل أكثر من 75% من الفرص القادمة بمشيئة الله لتحقيق متوسط العمر لدى الإنسان ٨٠ عامًا .

وأضاف: مركز الملك سلمان الاجتماعي يعمل على تحقيق هذا الهدف، وبعد أن رأيت الجهود الجبارة التي تقدم فيه أتمنى أن يكون لدينا 100 مركز مثل مركز الملك سلمان الاجتماعي.

من جانبه أكد سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أن المركز يسعى من خلال البرنامج الواعد وصل وتواصل إلى المساهمة في إيجاد مجتمع حيوي، وترسيخ مفاهيم الوفاء والعطاء، والمحافظة على مفهوم القدوة وجسر الفجوة بين الأجيال وفاءً للأجيال السابقة، ونقلًا لخبراتهم وتجاربهم في الشباب لإطلاق قدراتهم وضمان استدامة العطاء وتنمية المجتمع، من خلال بناء علاقات مجتمعية بأثر إيجابي"

وفي ختام الزيارة قدم نائب رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان بطاقة عضوية الشرفية لمعالي وزير الصحة ولوكيل الوزارة للخدمات العلاجية ولوكيل الوزارة للصحة الوقائية.

بعد ذلك توجه معاليه والوفد المرافق له لزيارة مستشفى واحة الصحة للرعاية الصحية، التابع لمركز الملك سلمان الاجتماعي حيث كان في استقباله مدير عام المستشفى عثمان العوهلي وعدد من منسوبي المستشفى.

و قدم المدير الطبي الدكتور لؤي الخميس شرحًا وافيًا عن الخدمات التي يقدمها المستشفى لرعاية ومساندة مرضى الإقامة الدائمة والنقـاهة وخدمات الرعاية الصحية المنزلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.