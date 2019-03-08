شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بلبنان يلتقي نائبًا لبنانيًا والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في بيروت، أمس، رئيس تيار الكرامة النائب اللبناني فيصل كرامي. وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.



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