الان تتابع الخارجية الأمريكية: واشنطن “على استعداد” لاستئناف “مفاوضات بناءة” مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 11:15 م, 7 مارس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن “على استعداد” لاستئناف “مفاوضات بناءة” مع كوريا الشمالية.

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