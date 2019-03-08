فنادق مكة تتعدى على أرصفة الشوارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
أزالت أمانة العاصمة المقدسة تعديات فنادق على أرصفة شوارع عامة بمكة المكرمة إبان تنفيذها مشروع المواقف الذكية مدفوعة الأجر، حيث تمت إعادة تنظيم الشوارع بالكامل بعد إزالة التعديات عنها وإيجاد مساحة مناسبة للمشاة.
وعلمت «مكة» أن الأمانة أثناء تنفيذها لمشروع المواقف الذكية بمكة وجدت تعديات على الشوارع العامة من قبل فنادق بوضع مضخات نظام الطوارئ على الأرصفة وإعاقة مرور المشاة، مما دفع الأمانة إلى إزالتها وإلزام الفنادق بإرجاع المضخات إلى مواقعها الصحيحة، وفي المقابل إعادة تنظيم الشارع بالكامل، وذلك من خلال إيجاد مساحات واسعة للمشاة وتهيئة وسائل الوصول الكاملة لهم، خاصة المعاقين منهم وكبار السن أثناء استخدامهم هذه الأرصفة.
من جهة أخرى أسهم مشروع تنفيذ المواقف الذكية مدفوعة الأجر بالعاصمة المقدسة في تصحيح أخطاء تصميم أحد الشوارع القريبة من الحرم المكي الشريف، وذلك بعد اكتشاف اختلاف في حالة الشارع ومساراته.
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