استهداف 25 ألف مواطنة للعمل في السياحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستهدف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تدريب 25 ألف سعودية حتى 2020، مبينة أن عدد المستفيدات من البعثات ضمن برنامج (وظيفتك بعثتك) الذي يشرف عليه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بلغ 474 مبتعثة، وذلك ضمن خطتها لابتعاث نحو 1200 فتاة لدراسة التخصصات التي تخدم القطاع السياحي.

وتسعى الهيئة من خلال استراتيجياتها وخططها، إلى تعزيز خطوات تمكين المرأة في قطاعات السياحة والتراث الوطني وفي البرامج التي تخدم هذا المجال بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وذلك بحسب التقرير الصادر من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) التابع للهيئة.

أرقام السعوديات في السياحة

9631 سعودية استفدن من برامج التدريب السياحي

405 سعوديات استفدن من ورش الإرشاد السياحي

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25 ألف متدربة يسعى البرنامج إلى تدريبهن حتى 2020

1400 مرشدة سياحية يسعى البرنامج إلى تدريبهن حتى 2020

14 كلية بالمملكة متخصصة في القطاع السياحي والسفر والضيافة والفندقة

80 باحثة سعودية ميدانية لإثراء المعلومات الإحصائية في مجالات السياحة

988 فتاة لديهن تراخيص للأنشطة السياحية

3961 حرفية مسجلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية

474 مبتعثة استفدن من البعثات ضمن برنامج (وظيفتك بعثتك)