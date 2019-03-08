استهداف 25 ألف مواطنة للعمل في السياحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تستهدف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تدريب 25 ألف سعودية حتى 2020، مبينة أن عدد المستفيدات من البعثات ضمن برنامج (وظيفتك بعثتك) الذي يشرف عليه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بلغ 474 مبتعثة، وذلك ضمن خطتها لابتعاث نحو 1200 فتاة لدراسة التخصصات التي تخدم القطاع السياحي.
وتسعى الهيئة من خلال استراتيجياتها وخططها، إلى تعزيز خطوات تمكين المرأة في قطاعات السياحة والتراث الوطني وفي البرامج التي تخدم هذا المجال بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وذلك بحسب التقرير الصادر من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) التابع للهيئة.
أرقام السعوديات في السياحة
9631 سعودية استفدن من برامج التدريب السياحي
405 سعوديات استفدن من ورش الإرشاد السياحي
25 ألف متدربة يسعى البرنامج إلى تدريبهن حتى 2020
1400 مرشدة سياحية يسعى البرنامج إلى تدريبهن حتى 2020
14 كلية بالمملكة متخصصة في القطاع السياحي والسفر والضيافة والفندقة
80 باحثة سعودية ميدانية لإثراء المعلومات الإحصائية في مجالات السياحة
988 فتاة لديهن تراخيص للأنشطة السياحية
3961 حرفية مسجلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية
474 مبتعثة استفدن من البعثات ضمن برنامج (وظيفتك بعثتك)
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