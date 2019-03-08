استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم خدمة استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب برقم الإقامة أو الهوية، والتي من خلالها يستطيع صاحب العمل تقديم طلبات إلي الموقع الرسمي لمكتب العمل يفيد بوجود هروب وافد من المنشأة الخاصة به، فمن خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن بلاغ وافد هارب برقم الإقامة الخاصة بالموظف الوافد حتي نسل الأمر علي صاحب العمل والمغترب أيضا فرجاء تابعونا .

وزارة العمل السعودي تتيح خدمة استعلام عن بلاغ هروب للجميع، حيث يمكن معرفة الوافد إذا ما كان هاربا من العمل أم لا، من خلال رابط استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب، والذي من يستطيع صاحب العمل أو الكفيل البحث عنه عن طريق رقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود الذي يحمله الموظف أو العامل الوافد.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

سنوضح لكم طريقة استعلام عن بلاغ هروب وافد حيث يلزم علي المستعلم صاحب العمل أو الكفيل الدخول أولا علي رابط خدمة استعلام عن بلاغ هروب من الكفيل من ثم يقوم بتعبئة البيانات التي أوضحنها لكم سابقا من ثم نقوم بالضغط علي أيقونة بحث من اجل معرفة نتيجة الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة بكل سهولة.

بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

عقب الانتهاء من تعبئة البيانات في الخانات الفارغة سيقوم الموقع الرسمي باستظهار كافة البيانات التي تتمثل في ” اسم العامل الوافد بشكل رباعي ورقم الإقامة أو الجواز أو رقم الحدود والجنسية وحالة الوافد إذا ما كان يعمل بأحدي المنشآت أم لا، من هنا يمكن طباعة نتيجة خدمة الاستعلام عن وافد هارب، من داخل الموقع الإلكتروني لوزارة العمل السعودي بكل سهولة.

وختاما هناك العديد من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل السعودي سوف نتحدث عنها بأذن الله، حيث تحدثنا فيما قبل عن خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة وكذلك خدمة استعلام عن نقل كفالة والاستعلام عن وافد وغيرها من الاستعلامات الإلكترونية وان شاء الله سوف نستكمل باقي الشروحات بأذن الله تعالي فرجاء تابعونا.