تسجيل برنامج الإسكان للعسكرين لدعم منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وضوابط التسجيل

رابط تسجيل برنامج الإسكان للعسكرين 1440 للحصول على الدعم المادي بهدف الحصول على المسكن المناسب والملائم، ضمن الدعم الخاص لمنسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من هم على رأس العمل، حيث أوضحت وزارة الإسكان تفاصيل برنامج الإسكان لدعم العسكرين، والحصول على قرض حسن أصافى بقيمة 140 ألف ريال، يسدد عقب الانتهاء من سداد قيمة قرض التمويل الأساسي بقيمة 500 ألف ريال سعودي، والاستفادة من الحلول السكنية 2019، ومنها برنامج البناء الذاتي، وبرامج شراء وحدة جاهزة بنظام الحجز على الخارطة من ضمن مشاريع الإسكان، أو شراء وحدة سكنية من السوق.

وزارة الداخلية نشرت بعض التوضيحات حول كيفية الاستفادة من برنامج الإسكان لدعم العسكريين، وشرحت تفاصيل الاستفادة من القرض العقاري للحصول على المسكن المناسب تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وقيمة الدعم المقدم وفق الرتبة العسكرية، وقيمة الراتب، ومدة سداد القرض الأساسي والقرض الإضافي الحسن، مع إرفاق روابط تسجيل برنامج الإسكان للعسكرين للحصول على قروض التمويل العقاري بقيمة 640 ألف ريال سعودي.

ألية تسجيل برنامج الإسكان للعسكرين

وزارة الإسكان أشارت لطرق الاستفادة من برنامج دعم إسكان العسكريين، حيث يمنح صاحب الرتبة العسكرية من يقل راتبه عن 14 ألف ريال شهري، قرض تمويل عقاري مدعوم بنسبة 100% وبقيمة 500 ألف ريال، وقرض حسن بقيمة 140 ألف ريال، يسدد عقب الانتهاء من سداد القرض الأساسي، ومدة السداد تتراوح ما بين 10 وحتى 25 عام، ويمكن لمن ضمن هذا الشرط الذهاب إلى رابط تسجيل برنامج الإسكان للعسكرين واستعراض باقي شروط الدعم، من بين المسجلين في قوائم الانتظار.

أضافت وزارة الإسكان أن من يشغل رتبة عسكرية بدرجة عقيد وحتى فريق، فيكون قيمة الدعم المقدمة له ما بين 30% وحتى 100% بالنسبة للقرض الأساسي، وذلك وفق قيمة الراتب الشهري وعدد أفراد الأسرة، أما القرض الإضافي الحسن فهو بدون فوائد.

رابط تسجيل دعم الإسكان للعسكرين

التسجيل في برنامج دعم العسكرين والحصول على قروض التمويل العقاري من خلال موقع صندوق التنمية العقاري، عبر رابط تسجيل دعم الإسكان للعسكرين حيث يمكن التعرف على بعض التفاصيل الإضافية، ويمكن الاتصال على رقم سكني الموحد 19090 للمزيد من الاستفسارات.

وزارة الإسكان أكدت أن البنوك المشاركة في برنامج الإسكان لدعم العسكريين، بنك البلاد ومصرف الراجحي وبنك الرياض، بجانب البنك الأهلي، والبنك السعودي الفرنسي.