، وزير التعليم: أقول للعالم إن المرأة السعودية هي شريكنا في صناعة التغيير والمرأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بجهودها في صناعة النهضة مؤكدًا: هي قصة نجاح لا تمل ولا تبلى

أشاد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بدور المرأة السعودية وجهودها في صناعة النهضة والتنمية والنمو التي تعيشها بلادنا.

وأضاف في تغريدة بمناسبة ⁧#يوم_المرأة_العالمي أقول للعالم إن المرأة السعودية هي شريكنا في صناعة التغيير ترسم سلّم الصعود والنجاحات وتضبط معادلة الثبات في برامج ومشروعات تنمية المملكة الشاملة، انطلاقًا من المدرسة وصولاً للمناصب القيادية جنبًا إلى جنب مع رجال هذا الوطن المعطاء.

وأردف "آل الشيخ": لا يكاد يمر عام إلا ونعيش حدثًا أو إنجازًا أو تتويجًا تعتلي منصاته سيدة سعودية ما بين عالمة وباحثة وسيدة أعمال وطالبة متفوقة.

ووصف وزير التعليم المرأة السعودية بأنه قصة نجاح لا تمل ولا تبلى مع تعاقب السنين بل تزيد قوةً وإصرارًا على أن تحقق أهدافًا سامية تُسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتسمو بين قريناتها في العالم بعقيدتها الراسخة ووطنيتها المتأصلة.

ودعا الوزير "آل الشيخ" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إلى التذكير بأمهاتنا سيدات العلم والمعرفة اللواتي بذلن منذ أكثر من 100 عام بيوتهن وأوقاتهن لبنات جنسهن، ليصعدن مدارج العلوم في الكتاتيب ويصبحن اليوم عالمات في شتى العلوم وقياديات في مواطن العمل ومربيات لجيل عظيم.

يُذكر أن المملكة تشارك العالم الاحتفال بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، ويُقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وفِي هذا الصدد، خصص برنامج صباح السعودية أمس الخميس، حلقة خاصة عن اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة وقدّم البرنامج نماذج نسائية سعودية مميزة في عددٍ من المجالات الطبية والإعلامية وفي الميادين الأخرى مثل الدكتورة والباحثة سمر الحمود، ووئام الدخيل أول مذيعة سعودية تقدم نشرة الأخبار على شاشة التلفزيون السعودي منذ إنشائه وعهد الناصر، وهي أول مذيعة سعودية بعد التوطين، وريما الرويسان التي نالت جائزة المجلس العالمي للتعاون والحضارات والثقافات من قِبل الاتحاد الأوروبي، وعضو للشورى الدكتورة عالية الدهلوي المتخصصة في علم المناعة والأحياء الدقيقة.

والبرنامج من رئاسة تحرير إيمان الغيث ونائب رئيس التحرير: نورة الغريب فريق الإعداد: فيصل الدريب، عبدالعزيز الدوس، يزيد الهديب، سعود النزهان، مهند الدوسري.