محمد بن مسعود - الدمام - أقام منسوبو الخطوط العربية السعودية بمحافظة الطائف ظهر أمس الخميس تكريماً لزميلهما: عادل عبيدالله تركستاني وحامد حسن السليمان بمناسبة تقاعدهماً، وذلك في المكتب الرئيس بالخطوط السعودية بشبرا، بحضور مساعد مدير مكاتب مبيعات التذاكر منصور عيسى الطلحي وخالد صالح الهبيلي نيابة عن مدير السعودية وسعود الجهني المشرف المالي وحمد المالكي نيابة عن مشرف المزايا بالموارد البشرية بالطائف. وفي الختام تم تسليم الهدايا التذكارية لزميلهما متمنين لهم التوفيق والنجاح. منسوبو "خطوط الطائف " يكرمون "تركستان "و"السليمان" بمناسبة تقاعدهما صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-08 أقام منسوبو الخطوط العربية السعودية بمحافظة الطائف ظهر أمس الخميس تكريماً لزميلهما: عادل عبيدالله تركستاني وحامد حسن السليمان بمناسبة تقاعدهماً، وذلك في المكتب الرئيس بالخطوط السعودية بشبرا، بحضور مساعد مدير مكاتب مبيعات التذاكر منصور عيسى الطلحي وخالد صالح الهبيلي نيابة عن مدير السعودية وسعود الجهني المشرف المالي وحمد المالكي نيابة عن مشرف المزايا بالموارد البشرية بالطائف. وفي الختام تم تسليم الهدايا التذكارية لزميلهما متمنين لهم التوفيق والنجاح. 08 مارس 2019 - 1 رجب 1440 12:15 AM أقام منسوبو الخطوط العربية السعودية بمحافظة الطائف ظهر أمس الخميس تكريماً لزميلهما: عادل عبيدالله تركستاني وحامد حسن السليمان بمناسبة تقاعدهماً، وذلك في المكتب الرئيس بالخطوط السعودية بشبرا، بحضور مساعد مدير مكاتب مبيعات التذاكر منصور عيسى الطلحي وخالد صالح الهبيلي نيابة عن مدير السعودية وسعود الجهني المشرف المالي وحمد المالكي نيابة عن مشرف المزايا بالموارد البشرية بالطائف. وفي الختام تم تسليم الهدايا التذكارية لزميلهما متمنين لهم التوفيق والنجاح. ، منسوبو "خطوط الطائف " يكرمون "تركستان "و"السليمان" بمناسبة تقاعدهما ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر منسوبو "خطوط الطائف " يكرمون "تركستان "و"السليمان" بمناسبة تقاعدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.