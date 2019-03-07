، "الشهراني" يدشن معرض الدفاع المدني في فيفاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقد تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"

دشن محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني مساء اليوم الخميس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩، والمعرض المصاحب له، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، وذلك بسوق الحقو بمحافظة فيفاء، بحضور رئيس مركز الجوة علي الحريصي وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية بالمحافظة.

واستمع المحافظ لشرح مفصل عن آليات الدفاع المدني، والتي خصصت بعضها لتناسب البيئة الجبلية للمحافظة، ثم قص الشريط، وتجول في أرجاء المعرض، مروراً بأجنحة الجهات الحكومية المشاركة.

فيما ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم حسين المشنوي كلمة، ذكر خلالها الأدوار المناطة بالدفاع المدني، ومقدماً في كلمته عدداً من النصائح والتعليمات، ومشيداً بالدعم اللا محدود الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لكافة القطاعات المدنية والعسكرية، لاسيما الدفاع المدني.

وقام "الشهراني" في الختام بتكريم الجهات الحكومية المشاركة في المعرض، وقدّم محافظ فيفاء في نهاية الحفل شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح المعرض، مشيداً بجهود رجال الدفاع المدني، وقدراتهم وآلياتهم للتعامل مع أي طارئ -لاقدر الله-.