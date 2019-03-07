، مدرب الهلال : تفكيري منصب نحو الوحدة ولا أفكر حاليًا في جدولة المباريات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال زوران ماميتش مدرب فريق الهلال في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه مع الوحدة ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الجمعة، سندخل المباراة من أجل تحقيق الفوز.

وتابع: نعلم أن الوحدة يملك فريقًا جيدًا وتفكيري منصب نحو المباراة، ولا أفكر حاليًا في جدولة مباريات الفريق.

وأضاف: مهمتنا هي إعداد الفريق في الفترة القصيرة التي تفصل مبارياتنا؛ وذلك من خلال التدريبات الاسترجاعية والأمر الإيجابي أن لدينا لاعبين لم يشاركوا في المباراة الماضية ومن الممكن أن يشاركوا أمام الوحدة.