، تطبيق نظام السرعات على طريق "غميقة - الليث" قريبًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - طوله نحو 28 كلم .. وشهد حوادث راح ضحيتها الكثير من الأبرياء

تعكف الإدارة العامة للمرور تطبيق مشروع السلامة المرورية المتطور "ساهر" على طريق "غميقة - الليث" خلال الفترة القريبة والخطة القادمة.

أكد ذلك لـ"الخليج 365"، مصدر في المرور، مشيرًا إلى أن طريق "غميقة - الليث" الذي شهد حوادث دامية راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، سيخضع في الفترة القريبة المقبلة لنظام رصد السرعات، وذلك للحد من السرعات القاتلة على الطريق نفسه، البالغ طوله تقريبًا 28 كلم.

ولفت إلى أن لدى الإدارة العامة للمرور خطة قادمة لتطبيق مشروع السلامة المرورية المتطور "ساهر" على الطريق، وهو مشروع متكامل يرتبط بالسرعات وقطع الإشارات وتحديد المواقع ورصد الحركة المرورية.

وكانت جهات أمنية- ممثلة في الشرطة والبحث السري والمرور- في محافظة الليث، قد بدأت قبل شهر مهام عملها على طريق "غميقة - الليث"؛ وذلك للحد من السرعات القاتلة بعد صدور توجيهات عليا بتأمين الطريق الذي شهد حوادث دامية، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، حيث سيتم إحالة المخالفين لهيئة المخالفات المرورية لتطبيق العقوبات بحقهم بهدف الحد من الحوادث المرورية التي يشهدها الطريق.